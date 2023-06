Atriz de 'Camp Rock' revela que foi demitida da Disney após se assumir queer

Rio - A atriz Alyson Stoner, de 29 anos, revelou, em entrevista ao podcast "I'm Literally Screaming", que foi demitida da Disney após se assumir queer e classificou a demissão como "discriminatória".

"Quando eles [os produtores] souberam que eu era queer, acharam que não era seguro me deixar perto de crianças", contou ela, sem dizer o nome do programa ou dos executivos citados.

Alyson se assumiu queer em uma entrevista à revista Teen Vogue em março de 2018. "Eu sentia pressão para me assumir. Foi uma escolha minha, mas sabia que poderia afetar o modo como as pessoas me viam e os meus trabalhos", disse. A atriz, dubladora e dançarina ficou conhecida por papéis em "Doze é Demais" e "Camp Rock".

Terapia de reversão sexual

Em 2021, Alyson revelou à revista Insider que chegou a procurar terapias de "cura gay" quando assumiu fazer parte da comunidade LGBTQIA+. Ela contou que ficou muito traumatizada com esta época e alertou para os problemas destes tratamentos.

"Eu me senti presa, péssima, senti que tudo estava errado comigo, embora eu, no fundo do meu coração, só quisesse ser uma devota seguidora de Deus. Então, ouvir de pessoas que você confia, respeita e admira, que você é podre e abominável e está marcada pelo diabo por causa da sua posição em Hollywood, leva você a uma espiral. Pelo menos pra mim, eu só queria fazer a coisa certa", disse.

"Minha mente nem quer pensar nisso. Minhas pernas começam a tremer só de pensar em reviver um pouco daquilo. Eu sei em primeira mão o quão perigoso isso foi pra mim como alguém que tinha acesso a terapia e outras formas de apoio. E eu ainda estava pensando se minha vida valia a pena ser vivida. Se tudo em mim estava errado, então porque seria bom me ter por perto? Eu comecei a me ver como alguém que só fazia mal aos outros. Os perigos são imensuráveis", revelou.

O que é queer?

A palavra queer, em sua tradução original, significa "estranho". O termo é usado para representar pessoas que não se identificam com heteronormatividade, ou seja, fazem parte da comunidade LGBTQIA+ ou apenas não saber como se definir.