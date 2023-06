Regina Casé e Jorge Ben Jor brincam São João em Igreja no Centro do Rio

Rio - Regina Casé não resistiu ao convite de Jorge Ben Jor e compareceu a missa em celebração a São João realizada no último sábado (24), na Igreja de São Jorge, no Centro do Rio. Discreto, o cantor de 84 anos costuma fazer aparições públicas nas festividades promovidas pelo igreja ao Santo Guerreiro, de quem é devoto.

"VIVA SÃO JOÃO! Quando não dá pra estar no nordeste que é a delícia suprema, a gente celebra por aqui mesmo! Ontem meu amigo Jorge Ben Jor me levou pra missa de 23 na Igreja de São Jorge e como era véspera de São João e pra semana São Pedro, a gente fez a festa! Quem aí, assim como eu, adora essa época do ano?", escreveu na legenda.

Em abril, Jorge Ben Jor realizou uma participação especial ao final da alvorada ao Santo Guerreiro e ganhou muitos elogios entre os internautas. "Bom dia! É sempre um prazer estar aqui, principalmente no dia 23, neste Dia de São Jorge. Eu sou devoto de São Jorge e sempre falo: São Jorge é o melhor santo do mundo!", disse em registro divulgado pela jornalista Flávia Oliveira.