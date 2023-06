Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank arrasam como 'Família Addams' na festa da filha

Rio - A comemoração do aniversário de 10 anos filha mais velha do casal de atores, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso começou em grande estilo neste domingo (25). O tema da festa da pequena Titi foi 'A Família Addams' e a família Ewbank-Gagliasso entrou no clima de terror com tudo na caracterização.

Giovanna Ewbank compartilhou um ensaio da família toda fantasiada e arrasou com sua roupa de Morticia Addams. Bruno fez par com a esposa e se vestiu de Gomez Addams, marido de Morticia e pai da Wandinha e do Feioso, fantasias escolhidas pela aniversariante e seu irmão Bless, respectivamente. O caçula da família, Zyan, acabou em uma versão super fofa do Mãozinha, um dos personagens mais carismáticos do seriado.

Na postagem, a atriz anunciou: "A Família Addams tá chegando pra festa!!" e recebeu diversos elogios pelo capricho com os looks. "AMEI!!!", comentou o influenciador Lucas Rangel. "Estão perfeitos! Parece uma pintura de tão lindos", elogiou uma fã. "Me desculpa os demais, mas a Titi é perfeita!", brincou outra. "A mesma energia da família Adams! Artistas!", admirou uma terceira. "Não sabia que precisava ver a Titi de Wandinha até ver a Titi de Wandinha", confessou mais uma.