Bruno Cabrerizo beija dupla durante última apresentação no 'Dança dos Famosos'

Rio - O ator Bruno Cabrerizo pegou o público de surpresa ao encenar um beijo com sua dupla na 'Dança dos Famosos', a dançarina Ju Paiva, neste domingo (25). Os dois emocionaram com sua apresentação de dança contemporânea, mas infelizmente não conseguiram um lugar na final do programa.

Ao som de 'Tangerina' de Tiago Iorc e Duda Beat, a dupla surpreendeu dando um beijaço no meio da performance e deixou o público na expectativa de um possível romance. A apresentadora Lívia Andrade até levantou a possibilidade dos dois serem o mais novo casal do 'Dança', mas Bruno logo esclareceu a situação. "Nesse caso, vou ter que jogar uma ducha de água fria. Nós não somos um casal, somos dois profissionais que entregam arte. O beijo era apenas parte da coreografia", explicou.

A disputa foi acirrada, mas infelizmente os dois não conseguiram superar a pontuação total das duplas de Rafa Kalimann, Carla Diaz e Priscila Fantin, que foram para a final. Bruno se despediu do programa com um post em seu Instagram em que agradeceu ao fãs pelo apoio: "Nossa entrega foi total e estamos muito felizes com nossa trajetória no 'Dança dos Famosos'! Semifinal inesquecível! Obrigado pelo carinho!", escreveu.

Seguidores e amigos do famoso foram aos comentários parabenizar o ex-jogador de futebol e sua parceira por suas lindas apresentações. "Vocês arrebentaram. Muito obrigado pela confiança e dedicação!", disse Luciano Huck. "Os melhores e só a nossa opinião que importa!", afirmou uma pessoa. "Maravilhosos! Não mereciam ter saído! Parabéns pelo lindo trabalho!", elogiou outra. "Surreal! Eu tô sem palavras diante de tanta beleza! Emocionada!", confessou uma terceira.