Web denuncia injustiça na decisão da semifinal da 'Dança dos Famosos'

Rio - A temporada de 2023 da 'Dança dos Famosos' já está quase acabando, mas, apesar de acirrada, a semifinal deixou fãs desapontados com o programa. Neste domingo (25), a web reclamou da eliminação "injusta" do ator Bruno Cabrerizo, que consolidou as duplas de Carla Diaz, Rafa Kalimann e Priscila Fantin como finalistas.

Usuários das redes não se conformaram com a decisão do programa e reclamaram que Bruno e Ju tinham sido injustiçados. "Para mim, o Bruno foi boicotado. O cara deu um show em todas as apresentações, mas sabe como é, né? Ganha quem a direção quer. Eu só lamento!", disse um fã. "Vocês foram os melhores desde o início. Pra mim os vencedores são vocês!", afirmou outra. "Foi lindo, impecável e emocionante... Como profissional da dança, falo com propriedade o quão INJUSTO foi essa eliminação de vocês", comentou uma terceira.

A final do 'Dança dos Famosos' vai ao ar no próximo domingo (02), durante o 'Domingão com Huck'. As três duplas de celebridades competem pelo troféu do programa e um carro 0 km.