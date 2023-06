'Tenho traços dele', diz homem que afirma ser filho de Gugu Liberato

Rio - O vendedor de carros de luxo Ricardo Rocha, de 48 anos, que afirma ser filho do apresentador Gugu Liberato, participou do "Domingo Espetacular", da Record TV, e conversou com Roberto Cabrini sobre o assunto. O homem entrou com uma ação na Justiça questionando a paternidade e o caso veio à tona na semana passada.

Ricardo se emocionou ao falar sobre o caso. Ele disse que não pediu um exame de DNA quando Gugu ainda era vivo por timidez. "Tinha medo de me expor", disse. "Está cada vez mais perto de descobrir a verdade. Eu vou até o fim. Eu sinto que ele é meu pai", completou.

Segundo Ricardo, sua mãe, Otacília Gomes da Silva, engravidou de Gugu em 1974. Quando ele tinha por volta de 10 ou 11 anos de idade, Otacília mostrou imagens de Gugu na televisão e disse que ele era o pai de Ricardo. O vendedor de carros de luxo afirmou que na época não pensou muito sobre isso e que estava preocupado em trabalhar desde cedo para sobreviver. "Fui despejado inúmeras vezes. Dormi na rua", disse.

Ele garante que seu objetivo com o pedido de reconhecimento de paternidade não é o dinheiro, mas sabe que sua vida mudará caso realmente seja filho do apresentador. "Nunca tive o objetivo de me dar bem materialmente. Meu objetivo é poder fazer o exame", garantiu.

As filhas gêmeas de Gugu, Marina e Sofia, afirmaram que aceitam fazer o teste de DNA para evitar a exumação dos restos mortais de Gugu.