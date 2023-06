Zé Felipe entrega local mais inusitado que teve relação sexual com Virginia Fonseca

O cantor Zé Felipe, de 25 anos, deu detalhes de sua vida íntima com a mulher, a influenciadora Virginia Fonseca, de 24, ao responder algumas curiosidades dos fãs do também influenciador Lucas Guedez, através do Instagram Stories, neste domingo. Deitado na cama com a mulher, o filho de Leonardo abriu o jogo e contou qual o local mais estranho em que os dois tiveram relações sexuais.

"Escada de emergência…", opinou Lucas. Zé Felipe negou. "Não, acho que foi… Eu comi a Virginia dentro de uma piscina uma vez, lembra?", disse o cantor. Outro admirador do casal quis saber: "Quem tem mais fogo?". Rapidamente, Virginia apontou para o marido.

Em outro momento, a influenciadora digital foi considerada a mais mão aberta da relação. "Virginia gasta mais do que eu, mas quando eu gasto é uma paulada", admite Zé. "Você gasta pra você ou pra ela?", perguntou Lucas. "Eu gasto pra ela", completou o artista. "E eu também, quando eu gasto é uma paulada pra ele", destaca Virginia.