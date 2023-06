Mãe de Ludmilla comemora aniversário com festa junina no Rio

Rio - Silvana Oliveira, mãe da cantora Ludmilla, comemorou seu aniversário de 47 anos com uma festa junina, na Zona Oeste do Rio, na noite deste domingo. Ludmilla, de 28, e a mulher, a dançarina Brunna Gonçalves, de 31, compareceram ao evento vestidas a caráter.

"Chegou a hora de comemorar mais um ano de vida! E, eu não poderia estar mais grata a Deus por tudo o que ele tem feito! Me sinto completamente realizada e feliz! Então, vamos comemorar, porque eu já estou prontíssima pra minha festaaaa!", escreveu Silvana nas redes sociais.

"Vocês ficam ansiosos pra chegar as festas juninas pra comer muito ou pra montar lookinhos caipiras? Eu: os dois! Cara de quem vai comer muito hoje na festa junina da mami, taurina em ação", escreveu Ludmilla no Instagram.

A cantora também fez uma homenagem para a mãe, que estava completando 47 anos. "Mãe, você é pra mim a personificação da força e da resiliência. Do amor incondicional e determinação. Hoje, no seu aniversário, eu quero que o mundo saiba mais uma vez do tamanho do meu amor e admiração por você. Quando eu olho pra trás e vejo o quanto eu cresci como pessoa, eu só consigo pensar o quanto eu devo isso a você e aos valores que você me ensinou e hoje, o seu exemplo de vida, de mulher forte e guerreira, é a minha bússola", iniciou.

"Eu te amo mais do que qualquer palavra possa expressar. Nem a música mais linda traduziria a felicidade que sinto por te ter como a minha mãe. Que o seu dia seja cheio de alegria, realizações e muito amor. A sua felicidade é a minha felicidade e o seu sorriso é o motivo do meu. Feliz aniversário, minha rainha! Te amo!", finalizou.

"Feliz aniversário, sogrinha linda da minha vida!! Que você seja muito feliz, porque você merece! Te amo demaissssssssss, @silvanasoliveira", escreveu Brunna Gonçalves.