Adriane Galisteu responde ataques recebidos nas redes sociais: 'Falta coragem'

Rio - Adriane Galisteu, de 50 anos, usou as redes sociais, no último domingo, para rebater algumas mensagens de ódio recebidas na web. Em um vídeo publicado no seu canal do YouTube, a apresentadora exibiu comentários que iam de "seu rosto está ficando feio" a "parece o capeta".



"Vocês sabem que eu sou uma mulher longe do 'mi mi mi', não costumo responder a internet em vídeo", iniciou ela, contando que compartilhou uma selfie no Instagram, com o intuito de ensinar os seguidores a aplicar cílios postiços, e acabou recebendo uma enxurrada de ataques.

"Resolvi fazer esse vídeo pra gente conversar sobre a postura de uma mulher que vai lá e critica a outra do nada", explicou ela, elencando as mensagens de ódio recebidas. Em uma delas, um internauta a chama de "assombração", ao que a apresentadora respondeu: "Vontade de mandar tomar no c*! Assombração por quê?".

Após ponderar sobre as motivações dos comentários ofensivos, Adriane alegou que, talvez, essas atitudes sejam frutos da insegurança de cada um. "De maneira geral, falta muita coragem de você ser quem você é, de você se aceitar de verdade... Eu percebo que tem muita mulher que tem muita dificuldade de entender quem ela é", concluiu.

Veja o vídeo