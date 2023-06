Larissa Tomásia relata tentativa de assalto em São Paulo

A ex-BBB Larissa Tomásia, de 27 anos, passou por um grande susto neste fim de semana. A influenciadora digital contou aos fãs, através do Instagram Stories, que sofreu uma tentativa de assalto em frente a um restaurante em São Paulo. Segundo ela, o criminoso estava armado.

"Estou tremendo toda. Ia ser assaltada agora em frente a um restaurante. Estou chocada! Que loucura. O cara chegou numa moto e estava armado. A gente estava descendo do carro e do nada, ele começou a gritar, puxando a arma e pedindo o relógio e Ipad. A gente tudo com celular na mão", afirmou ela.

Em seguida, Larissa, que é pernambucana, disse que nunca tinha vivenciado algo parecido. "Faz um ano que moro em São Paulo e nunca passei por essa situação. Eu disse que era melhor a gente ir para casa. Parece que eu estava sentindo (que isso ia acontecer)", destacou.