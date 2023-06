Jojo Todynho diz que passou por mudanças na autoestima após começar a se exercitar: 'Vaidosa'

Rio - Jojo Todynho, de 26 anos, usou as redes sociais, neste domingo, para contar aos fãs que sua autoestima mudou após começar a fazer exercícios físicos na academia. No Instagram, a cantora revelou que tem sentido a necessidade de se arrumar com frequência, pois está cada dia mais vaidosa.

"Antigamente, eu botava uma roupa e: 'ah, estou linda, fui!'. Não, agora eu estou insuportável para escolher roupa, para escolher alguma coisa eu tiro foto, quero tirar 500 fotos. Antes eu não tinha isso, a academia está trazendo isso pra mim. Acho que agora eu estou começando a me ver com outros olhos, e quebrar coisas dentro de mim, não sei se essa é a palavra certa. Agora eu estou mais: 'não vou botar essa roupa'. Agora estou com essas bobeiras", iniciou ela através dos stories.

"E eu estou sem cabelo, mas para o dia a dia eu não esquento. Agora, para [ir em] festa… Antes eu não ligava, mas agora eu tenho que estar maquiada, tenho que estar com cabelo feito, eu tenho que estar de brinco. Eu tenho que estar assim agora…", detalhou Jojo.

"Eu comprei uma mochila e agora ando com tudo ali: creme, perfume, pente, escova de dente, gloss. Não sei o que está acontecendo comigo, acho que estou ficando muito vaidosa. É isso, estou ficando muito vaidosa", concluiu a cantora.