Preta Gil explica motivo de não receber fãs após show

Após se apresentar ao lado da família no Festival Turá, em São Paulo, Preta Gil, de 48 anos, usou o Instagram Stories, na madrugada desta segunda-feira, para explicar o motivo de não ter recebido amigos e fãs nos bastidores. A cantora, em tratamento contra um câncer no intestino, disse que está fanha e, por isso, os médicos pediram para ela se preservar.

"São Paulo, que show foi esse? Queria falar para todos os meus amigos e fãs que eu não pude receber ninguém depois do show. Acho que vocês perceberam que eu estou meio fanha. Os médicos me pediram muito para me preservar o máximo possível para poder conseguir fazer os shows do final de semana que vem em Salvador", disse Preta.

"Estou sendo bem obediente e sei que vocês vão entender de eu não ter abraçado e beijado. A energia que recebi de vocês, do palco, foi uma coisa emocionante. Não só para mim, como para a família toda", completou a filha de Gilberto Gil.



Em sua rede social, Preta também mostrou a comemoração do aniversário de 81 anos do pai. Nas imagens, Gil aparece assoprando a velinha de um mini bolo nos bastidores de mais um show da turnê "Nós A Gente". O artista estava acompanhado da mulher, Flora Gil, e de outros familiares e amigos, incluindo o apresentador Gominho, a beauty artist Soraya Rocha e Roberta Saretta, que também é médica de Gil.

"Parabéns agora, meia noite, depois de um showzaço em São Paulo! Viva meu pai, meu rei, meu amor! 81 anos!", celebrou Preta na legenda do vídeo.