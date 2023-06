Bárbara Evans revela quantos quilos ganhou nos quatro primeiros meses de gravidez

Rio - Bárbara Evans, de 32 anos, usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para contar aos seguidores quanto engordou nos quatro primeiros meses da gestação dos gêmeos, frutos de seu casamento com o empresário Gustavo Theodoro. No Instagram, a influencer, que já é mãe de uma menina, de 1 ano, afirmou que tem controlado o peso com o acompanhamento médico e em casa.

"A galera adora saber peso. Me pesei hoje. Entrei no quarto mês agora e engordei dois quilos. Engravidei com 56 kg e agora estou com 58 kg. As neste meio tempo, perdi um quilo. Na balança da médica sempre aumenta um quilo, mas tenho meu controle aqui em casa", explicou a filha de Monique Evans , via stories.

Na última quarta-feira, Bárbara foi questionada sobre estar preocupada com a mudança da silhueta durante a segunda gravidez. "Com o corpo? Não! Estou preocupada com a minha saúde e a dos bebês", negou a influenciadora através do Instagram.