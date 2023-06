Acompanhada dos amigos, Bárbara Coelho se refresca no mar da Barra da Tijuca

Bárbara Coelho, de 35 anos, aproveitou a manhã ensolarada desta segunda-feira para ir à praia. A apresentadora do "Esporte Espetacular", da TV Globo, exibiu as curvas nas areias da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Ela estava acompanhada do jogador de futsal Rhuan Cassilas e da jogadora de futevôlei Duda Tostes.

Na ocasião, o trio se exercitou juntinho. Após a atividade física, eles renovaram o bronzeado e deram um mergulho no mar. Duda compartilhou um clique do encontro com Rhuan e Bárbara no Instagram. "Se você não tiver 4G, não carrega a picture (foto)", brincou ela na legenda.