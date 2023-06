Anitta se diverte fazendo embaixadinhas com Vini Jr.

Rio - A cantora Anitta, de 30 anos, postou no Instagram, um vídeo em que aparece competindo com o jogador Vini Jr. em uma disputa de embaixadinhas. "Esse desafio eu ainda não consegui, Vini Jr.", escreveu a artista na legenda da postagem.

No perfil pessoal que tem para se comunicar apenas com os fãs em português, Anitta brincou: "Na minha cabeça eu sou o Vini Jr". Nas imagens, o atleta e a artista se divertem com a falta de jeito da cantora com a bola ao som da música "Funk Rave", novo sucesso de Anitta.