Anitta comenta rumores de namoro com Juliette

Anitta, de 30 anos, se surpreendeu ao descobrir os rumores de que ela e Juliette estariam namorando. A cantora se manifestou sobre o assunto, através do Twitter, nesta segunda-feira, e desmentiu qualquer affair entre elas. A Poderosa também deixou claro que considera a vencedora do "Big Brother Brasil 21", da TV Globo, como uma irmã e ressaltou que as duas estão solteiras.

"E eu que acabei de descobrir que existe uma 'fic' (de fanfic, ficção inventada por fãs em tradução livre) no Twitter de que eu e Juliette estamos namorando. Tipo, uma com a outra. A gente é irmã. E solteiras. Eu hein", esclareceu a Poderosa.

Recentemente, Anitta e Juliette curtiram uma viagem de férias para Europa, na companhia de outros amigos, como Jade Picon, Lexa, Mc Guimê, Marina Sena, Vivi Wanderley e Juliano Floss. As duas curtiram muito os passeios para a Croácia e Grécia. Inclusive, na Grécia, a Poderosa foi flagrada aos beijos com o Simone Susinna, astro do filme "365 dias".