Após fim do namoro, Mel Maia surge ao lado de MC Daniel

O namoro de Mel Maia, de 19 anos, e MC Daniel, de 24, chegou ao fim, mas eles continuam grandes amigos. A atriz, que interpreta Guiga na novela "Vai na Fé", da TV Globo, compartilhou no Tik Tok, nesta segunda-feira, um vídeo ao lado do cantor. Nas imagens, ele aparece mostrando algumas mensagens que recebeu para a artista.

"Eu e meu best (melhor amigo), que é meu ex, me mostrando todas as tentativas das talaricas (quem demonstra interesse ou se envolve com alguém comprometido)", escreveu Mel na legenda.