Ator de 'Stranger Things' vai à primeira parada do Orgulho após 'sair do armário'

Rio - O ator Noah Schnapp, que vive o personagem Will Byers na série "Stranger Things", postou no Instagram algumas fotos da primeira Parada LGBTQIA+ da qual participou depois de assumir publicamente sua sexualidade. "Primeira parada LGBTQIA+", escreveu Noah na legenda das imagens.

Aos 18 anos, Noah escolheu uma calça branca e uma camiseta com a inscrição "Straight Out of the Closet", que em tradução livre quer dizer algo como "Direto para fora do armário". Ele também usou faixas na cabeça e nos punhos com as cores da bandeira LGBTQIA+. Em algumas fotos, Noah aparece ao lado da mãe, Karine, e do pai, Mitchell.

"Ao contrário do Will, ele é gay e feliz", brincou um fã brasileiro nos comentários. "Feliz por você", disse outra pessoa. "Muito orgulhoso de você", disse outro admirador. "Que lindo", comentou mais um fã brasileiro. "Te amo", disse outra pessoa.

Noah Schnapp assumiu ser gay em uma publicação no TikTok em janeiro deste ano.