Carolina Dieckmann celebra aniversário de 81 anos de Gilberto Gil

Rio - Carolina Dieckmann usou as redes sociais para comemorar o aniversário de Gilberto Gil, que completou 81 anos, nesta segunda-feira (26). Amiga íntima de Preta Gil, filha do artista com Sandra Gadelha, a atriz desejou a cura do câncer da cantora como presente para o veterano.

"Essa foto tem um ano, mas nesse ano parece que tem mil. Quanta água passou nesse rio, hein seu Gilberto? De modo que hoje estou calculando que você faz 1081…e que beleza! Estamos na luta mas estamos juntos e é isso que importa. Te desejo - além de tudo q sempre desejei - a Preta curada, essa é a novidade. Todo o resto é mole pra nós e a gente corre atrás…juntos. Te amo e amo um bocado esse bando que você pôs no mundo. VIVA VOCÊ, GIL!", escreveu a atriz.



No elenco de "Vai na Fé", trama das sete da TV Globo, Carolina Dieckmann aproveitou um intervalo nas gravações para visitar Preta Gil, que realizou um tratamento contra o câncer de intestino, em São Paulo. "Acordei e ela estava na sala me esperando. Carolina veio me ver de surpresa! Te amo infinito, estava morrendo de saudade dela!", revelou a cantora.