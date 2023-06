Boninho inicia viagem para as seletivas regionais do 'BBB 24'

Rio - Boninho embarcou, nesta segunda-feira (26) para as seletivas regionais na procura do elenco da próxima temporada do "BBB". O diretor do reality show da TV Globo compartilhou algumas imagens dentro do avião e entregou o início do processo de escolha dos participantes.

"Decolando para as seletivas do 'BBB24'! Pra onde vamos?", escreveu na legenda. Os seguidores não perderam a chance de mostrar a expectativa com as seletivas. "Boninho, o Sudeste inteiro está esperando", disse um internauta. "Acho que vocês estão indo pro Sul, Malvado Favorito. Acertei?", chutou outro.



Na última sexta-feira, o diretor divulgou o registro de um almoço com Tadeu Schmidt e Rodrigo Dourado. Na legenda, Boninho avisou que começaram os preparativos para a edição do ano que vem. "Que saudade desse almoço semanal! BBB24 já tá ON!"