Viúva de Gugu, Rose Miriam defende o filho em meio à disputa por herança

Rio - Rose Miriam, ex-mulher de Gugu Liberato usou seu perfil do Instagram no último sábado (24) para defender o filho mais velho, João Augusto, de críticos da internet. O estudante de 21 anos vem sendo detonado nas redes por não ter apoiado a mãe na disputa da herança do apresentador.

Em uma postagem onde a médica agradece o suporte de seu advogados e das filhas gêmeas, Marina e Sofia, a viúva de Gugu respondeu uma seguidora que chamou seu filho de egoísta. "Eu já ouvi muito isso, mas meu coração de mãe sente que o João está preso em uma grande teia de aranha que mesmo que ele quisesse, não conseguiria sair por conta própria. O João sempre foi uma pessoa incrível e sempre será!", afirmou Rose.

A mãe fez questão de deixar claro seu amor pelo primogênito, declarando que a relação dos dois continua repleta de carinho. "Ele sequer pode imaginar o imenso amor que eu sinto por ele. Dou a vida pelos meus três filhos. Parece mentira, mas ele voltou a morar em casa, e todos os dias eu digo: 'Eu te amo filho!' e ele sempre responde: 'Eu também te amo!' Sei que um dia ele vai acordar para a realidade. Deus é o justo juiz", escreveu.

Fãs se comoveram com as palavras da influenciadora nos comentários: "Que lindo! Ele vai acordar para a vida, tenho certeza. Continue sendo essa super mãe", disse uma internauta. "Tenha fé, você é uma mulher extraordinária e mãe exemplar", elogiou outra. "Amor de mãe não tem igual", admirou uma terceira.