Diogo Nogueira agradece votos do Nordeste que evitaram reeleição de Jair Bolsonaro

Rio - Diogo Nogueira virou assunto entre os internautas, nesta segunda-feira (26), após um vídeo do sambista de 42 anos criticando o ex-presidente Jair Bolsonaro durante uma apresentação realizada no São João de Caruaru 2023, em Pernambuco, viralizar nas redes sociais.

No desabafo, Diogo Nogueira agradeceu aos nordestinos pelo resultado das Eleições 2022. "Valeu, Caruaru! Vou falar um negócio para vocês muito importante: eu estou aqui para agradecer ao povo nordestino por ter tirado aquela besta do poder", disse, em referência à expressiva votação do povo do Nordeste em favor de Lula (PT), adversário de Bolsonaro e atual presidente da República.



Namorada do sambista, Paolla Oliveira revelou em entrevista ao "Quem Pode, Pod" um receio em comum no início do relacionamento: que um deles fosse bolsonarista. "Era um tempo de uma política muito acirrada. E o medo que a gente estava, que depois ele me contou que era o mesmo medo dele, era: 'E se a gente falar alguma coisa?' De ser um partido político ou alguma ideologia diferente. Se estragar isso, não tem caminho de volta, porque a gente não se fala mais."