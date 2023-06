Internautas se derretem com gesto romântico de Gustavo Mioto para Ana Castela

Rio - O sertanejo Gustavo Mioto derreteu o coração dos internautas e da namorada, Ana Castela, com um presente inusitado nos bastidores da Festa Junina de Votorantim, no interior de São Paulo. Os dois se apresentaram no evento no último sábado (24) e o cantor aproveitou para fazer um agrado para a amada.

Em um vídeo que viralizou, Gustavo decidiu inovar e surpreendeu a cantora com um novo conceito de buquê: feito de marshmallows em forma de coração e balas 'Fini'. Ana ficou emocionada com o gesto e logo deu um beijo no namorado. "Quando a gente fala que ele é o último romântico a gente tá falando muito sério", afirmou uma fã do casal.

Usuários das redes admiraram a relação dos dois e elogiaram o romantismo do músico: "Ele sabe como encantar a namorada. E a gente fica babando", brincou uma pessoa. "Quero um Gustavo pra mim", admitiu outra. "Esse homem sabe o que tá fazendo, hein", escreveu uma terceira.