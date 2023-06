Atriz reclama que Neymar e Bruna copiaram nome da filha: 'Queria que fosse único'

Rio - A atriz Naiumi Goldon confessou nesta segunda (26) que não tinha gostado do nome que Neymar e Bruna Biancardi decidiram para a primeira filha do casal . A influenciadora lamentou que os famosos escolheram o nome Mavie, o mesmo de sua filha mais nova.

"Ninguém é dono de nome nenhum, mas eu escolhi nomes que eram pouco comuns. E aí o Neymar escolhe Mavie. Eu queria [que minha filha tivesse] um nome incomum. Não exclusivo, porque isso nem existe, mas agora todo mundo vai ser Mavie", reclamou rindo em seus stories. A palestrante também pediu, como piada, que os seguidores propusessem um novo nome para a criança: "Bora sugerir outro nome?"

A mãe de Maelle, de 4 anos, e Mavie, de 2, chegou a publicar um vídeo em tom de brincadeira sobre o assunto. "Tá correndo por aí que Mavie será o nome da filha de Neymar e Bruna… E eu feliz da vida que tinha escolhido nomes pouco usuais no Brasil, mas agora Maviezoca vai ser uma entre milhões de meninas registradas como Mavie nos próximos anos. Só me resta dizer que eles têm bom gosto. Será que viram meu vídeo da revelação do nome?", escreveu na legenda.

Fãs do jogador não conseguiram levar a a piada na esportiva e criticaram a famosa nos comentários: "Quer o nome exclusivo pra você, amada?", debochou uma internauta. "Troca o nome dela, amor. Já ouviu falar em cartório? Vai lá, paga a taxa e muda tudo", sugeriu outra. "Não entendi... Ninguém pode colocar o nome Mavie nas pessoas?", questionou uma terceira.