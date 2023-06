Gkay fala sobre ter revertido procedimentos estéticos: 'Tinha distorção de imagem'

Rio - Gkay, de 30 anos, contou o motivo de ter optado pela reversão de alguns procedimentos estéticos no rosto. Em uma entrevista para a influencer Blogueirinha, na DiaTV, a humorista admitiu ter sofrido com um tipo de distorção de imagem e, por isso, acredita que "pesou a mão" nas intervenções realizadas no passado.

"Tirei três litros de ácido hialurônico que tinha no meu rosto. Eu tinha um pouco de distorção de imagem. Lábio carnudo é uma coisa, salsicha é outra", brincou Gkay, que em seguida, afirmou que teve medo de ficar com baixa autoestima após a reversão dos procedimentos, mas se surpreendeu com o resultado.



"Achei que ia ficar com a autoestima mais baixa, mas foi o contrário, me sinto muito melhor hoje. Inclusive, não teria feito muitos procedimentos que fiz", admitiu ela.

"Às vezes gente perde a mão mesmo nisso de buscar o melhor e se comparar. Hoje tento não me comparar porque o legal é a gente fazer nosso trabalho e a pessoa gostar do que a gente faz, não do que o outro está fazendo e a gente está copiando", concluiu a atriz.

