Avião com músicos e técnicos de Roberto Carlos faz pouso após colidir com pássaro

Músicos e técnicos de Roberto Carlos passaram por um grande susto nesta segunda-feira. O avião em que os profissionais estavam precisou pousar após bater contra um pássaro, em Goiânia. Com isso, a aeronave, com destino a São Paulo, retornou ao aeroporto e o voo foi cancelado.

"Era o grupo de São Paulo que estava nesse voo, entre músicos e técnicos. Na verdade, foi mais um susto que eles (os profissionais) me relataram. O avião decolou, se chocou com um pássaro e teve que voltar ao aeroporto. Segundo eles, não foi nada demais. Nenhum absurdo, não teve nada de grave durante o episódio. É um procedimento ter que retornar ao aeroporto", afirma Mauricio Aires, assessor de Roberto Carlos.

O representante do Rei não soube ao certo precisar quantas pessoas da equipe estavam no voo. "Dentro do avião tinha cinco músicos e aproximadamente quatro pessoas da parte técnica. Quando a gente retorna de um show, cada um vai para as suas bases. Então, tem o grupo de São Paulo, Rio, Belo Horizonte", explica.

A informação do acidente foi divulgada pela TV Anhanguera e confirmada pelo Aeroporto Internacional de Goiânia em nota. "Na manhã desta segunda-feira, 26, por volta das 8h45, durante procedimento de decolagem, uma aeronave colidiu com um pássaro (ocorrência conhecida pelo termo técnico BirdStrike). Devido à colisão, foi necessário o retorno da aeronave e o voo foi cancelado. A concessionária reforça que este é um procedimento operacional padrão, ratificando seu empenho na segurança da operação aeroportuária", diz o comunicado.

A GOL também se manifestou sobre o ocorrido e disse que o avião pousou sem intercorrências. "A GOL informa que, na manhã desta segunda-feira (26), o voo G3 1433, com origem em Goiânia (GYN) e destino a São Paulo/Congonhas (CGH), retornou ao aeroporto da capital goiana após sofrer um birdstrike (colisão com pássaro). A aeronave pousou sem intercorrências. O G3 1433 foi cancelado, fato pelo qual os Clientes receberam todas as facilidades e serão acomodados nos próximos voos da empresa. A Companhia lamenta os transtornos e reitera que os procedimentos seguiram os protocolos que visam a total Segurança dos passageiros e da tripulação – valor número 1 da GOL".

Roberto Carlos, que fez um show na Praça do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade, em Goiás, no último domingo, como de costume, retornou da apresentação em seu jatinho particular. Registros do show foram publicados no Instagram do Rei.