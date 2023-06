Telespectadores aprovam episódio da série 'Os Outros' exibido na TV aberta: 'Espetáculo'

Rio - O primeiro episódio da série "Os Outros", um original Globoplay, foi exibido no "Tela Quente", da TV Globo, na noite desta segunda-feira e causou furor nas redes sociais. Com atuações arrebatadoras de Adriana Esteves, Milhem Cortaz e companhia, a produção recebeu vários elogios.

O enredo de "Os Outros" aborda a intolerância na sociedade atual. Criada por Lucas Paraizo — autor de "Sob Pressão"—, com direção artística de Luisa Lima, a série retrata os conflitos vividos por dois casais de vizinhos em um condomínio na Zona Oeste do Rio. Após seus filhos, Rogerio (Paulo Mendes) e Marcinho (Antonio Haddad), brigarem, Wando (Milhem Cortaz) e Mila (Maeve Jinkings); e Cibele (Adriana Esteves) e Amâncio (Thomás Aquino) acabam entrando em uma série de desentendimentos com consequências absurdas.

As atuações de Adriana Esteves e Milhem Cortaz foram muito elogiadas. "Os Outros é simplesmente um espetáculo. Texto, direção e atuação na medida certa. E claro, Adriana Esteves mais uma vez entregando tudo, ela desconhece a palavra LIMITE. Lucas Paraíso barbarizando... Nota 1000", disse uma pessoa no Twitter.

"Adriana Esteves segue sendo uma das maiores atrizes desse país. Ninguém acima da lenda. A queen entregando tudo na pele da Cibele. Fantástica como sempre!", disse outro telespectador. "As séries nacionais são fantásticas", elogiou um internauta.

Ontem assisti o 1° Ep do 'Os outros' que passou na tela quente e agora quero assistir a serie inteira — It's Britney Bitch (@Marii_Spears) June 27, 2023

Mds Adriana Esteves entregou atuação de Emmy em Os Outros, que série boa — bia com sdds de SP (@calmanamoura) June 27, 2023