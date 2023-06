Jesuíta Barbosa completa 32 anos e ganha declaração do namorado: 'Em cama, um leão'

Rio - Jesuíta Barbosa completou 32 anos, nesta segunda-feira, e recebeu uma homenagem romântica do namorado, Cícero Ibeiro, de 34. No Instagram, o designer publicou uma série de fotos do ator e aproveitou para declarar seu amor por ele.

"Um camaleão, em cama, um leão. Feliz aniversário ao meu", escreveu Cícero na legenda dos registros em que o artista aparece sozinho e também ao seu lado.

Nos comentários do post, seguidores aproveitaram para enviar mensagens de carinho aos dois. "Vida longa, Jesu! E vida longa ao amor de vocês!", desejou uma fã. "Feliz aniversário e vida longa aos dois, seus lindos!", disse outra. "Linda declaração de amor!", ressaltou um internauta. "Perfeitos!", enalteceu uma usuária.

Em março deste ano, Jesuíta Barbosa admitiu a possibilidade de trocar alianças com Cícero Ibeiro. Na ocasião, o ator revelou que os dois pretendem ficar noivos o quanto antes. "Acho que a gente precisa entrar na tradição e na família. Acho que a gente precisa começar a fazer parte. Pra quebrar, romper", afirmou ele, na época.