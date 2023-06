No 'Encontro', Bruno Cabrerizo se emociona ao falar sobre a 'Dança dos Famosos'

Bruno Cabrerizo se emocionou durante o "Encontro", da TV Globo, nesta terça-feira. O ator conferiu um depoimento de sua professora da "Dança dos Famosos", Juliana Paiva, e foi às lágrimas. Após a dupla ser eliminada na semifinal do quadro do "Domingão com Huck", o artista falou na atração sobre os desafios que enfrentou neste período da competição e agradeceu a parceria da coreógrafa.

"Vocês conseguiram me emocionar. O 'Dança' é um processo, só quem vive sabe o que é. São quatro meses onde a gente se dedica muito. Além disso, há quatro meses estou longe dos meus filhos, então isso fica muito à flor da pele", disse Bruno.

"A Ju, que é uma excelente bailarina, completa, paciente --porque tem que ter muita paciência. A gente entra numa neurose de ter que fazer as coisas que até esquece que a gente não é bailarino. Mas a cobrança existe, e os bailarinos, não só ela, têm uma enorme paciência para lidar com a gente. E a Ju foi incrível, me conduziu até a semifinal brilhantemente. É uma pessoa extremamente alegre, sorridente, uma excelente mãe", completou.

Mensagem da bailarina

Juliana teceu vários elogios a Bruno, em um vídeo enviado ao programa, comentou a sintonia dos dois e exaltou a dedicação do ator na "Dança dos Famosos".

"As pessoas viram nossa amizade ser construída nesse processo. Desde o início, nossa conexão e sintonia foram gigantes, e isso não seria possível sem o seu foco, determinação, essa autocrítica e exigência que você tem com você mesmo. Eu chegava no ensaio e tudo o que eu propunha para você, você queria executar da forma que eu trouxe, não queria baixar o nível da coreografia", começou.

"Seu esforço e dedicação foram importantíssimos para chegar onde chegamos. Tenha certeza que estou orgulhosíssima do nosso trabalho e processo no programa. Vou levar para sempre no meu coração. Para você, todo o sucesso do mundo!", desejou a bailarina.

Me emocionei junto com o Bruno Cabrerizo #Encontro pic.twitter.com/qfQ6z5vVim — TV Globo (@tvglobo) June 27, 2023