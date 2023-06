Shakira relembra momento em que descobriu traição de Piqué: 'Meu pai estava na UTI'

Rio - Shakira, de 46 anos, deu detalhes sobre o momento em que soube da traição de seu ex-marido, Gerard Piqué, de 36. Em entrevista para revista "People", a cantora colombiana admitiu ter descoberto a infidelidade do jogador de futebol através da imprensa, na época em que seu pai, William Mebarak Chadid, estava internado na UTI, por causa de um acidente doméstico.

"Minha casa estava caindo aos pedaços. Fiquei sabendo pela imprensa que fui traída enquanto meu pai estava na UTI. Achei que não sobreviveria tanto tempo", relembrou a artista. "Meu pai não estava comigo quando mais precisei dele [o momento da separação], e não pude falar com ele ou receber o conselho que tanto precisava do meu melhor amigo", lamentou.

Na sequência, Shakira afirmou que compor novas canções a ajudou a enfrentar a separação turbulenta. "A música salvou minha vida e me deu asas para voar. Permitiu-me ser eu mesma, me salvou nos momentos mais difíceis. Se conectou com quem eu realmente sou, quando senti que estava me perdendo. Quando não me reconhecia, a música era meu espelho", contou a cantora

Ela, que é dona dos hits "Music Sessions #53" com o DJ Bizarrap e "TQG", ao lado de Karol G, ainda admitiu ter se surpreendido com o sucesso das novas músicas. "Não esperava ter dois números 1 globais consecutivos no início do ano. Acho que o mais importante foi como tantas pessoas se sentiram representadas nas letras e no sentimento dessas duas músicas, que foram muito pessoais para mim, mas que ecoaram com tantas outras mulheres, que me fizeram sentir acompanhada e irmã", declarou a colombiana.

A cantora, que após o divórcio se mudou da Espanha para Miami, também contou que pretende dedicar-se à criação dos dois filhos, frutos do casamento com Piqué. "Sonho em ver que meus filhos vão superar todos os ataques da vida, que a dor que enfrentaram injustamente só os tornará mais compassivos e empáticos, mais fortes e mais nobres", declarou ela, que já se queixou publicamente sobre o assédio midiático sofrido pelos pequenos.

"[Desejo] que eles possam ser completamente felizes e que um dia possam desfrutar de uma família com a qual não poderíamos oferecer-lhes e que possam se tornar homens livres, mas bons. Felizes, mas cuidadosos com os outros. Que cuidem de suas futuras famílias com coragem e honestidade. Que tenham valores e um propósito de vida que transcenda a si mesmos", concluiu a artista.