Juliette faz proposta para Anitta após boatos de namoro com a Poderosa

Após Anitta se manifestar sobre um possível namoro com Juliette, a campeã do "Big Brother Brasil 21", da TV Globo, também comentou o assunto no Twitter, nesta segunda-feira. A influenciadora digital, inclusive, aproveitou o momento para fazer uma proposta para a Poderosa. "Assume que tu me ama (risos). 'Bora' casar com comunhão de bens", brincou.

Anitta negou em sua rede social que viva um romance com Juliette. Ela deixou claro para os fãs que considera a cantora como uma irmã. "E eu que acabei de descobrir que existe uma 'fic' (de fanfic, ficção inventada por fãs em tradução livre) no Twitter de que eu e Juliette estamos namorando. Tipo, uma com a outra. A gente é irmã. E solteiras. Eu hein", esclareceu a artista.

Recentemente, Anitta e Juliette curtiram uma viagem de férias para Europa, na companhia de outros amigos, como Jade Picon, Lexa, Mc Guimê, Marina Sena, Vivi Wanderley e Juliano Floss. As duas curtiram muito os passeios para a Croácia e Grécia. Inclusive, na Grécia, a Poderosa foi flagrada aos beijos com o Simone Susinna, astro do filme "365 dias".