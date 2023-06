Agatha Moreira e Rodrigo Simas renovam o bronzeado em praia do Rio

Agatha Moreira e Rodrigo Simas curtiram o dia ensolarado desta terça-feira em uma praia do Rio. O casal de 31 anos renovou o bronzeado nas areias da Barra da Tijuca, na Zona Oeste, e trocou vários beijinhos. Gente como a gente, os dois ainda aproveitaram as delícias do local. Eles comeram milho cozido e beberam água de coco.

De biquíni, boné e óculos escuros, Agatha, que interpreta Graça em "Terra e Paixão", fez algumas fotos do amado na praia e posou para selfies. No Instagram, a atriz compartilhou uma foto do passeio e brincou: "Ainda bem que eu pedi pra vir carioca. Fica a dica para as próximas vidas, galera".