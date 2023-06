Confira foto de Duda Nagle com a nova namorada, Camila Klein

Rio - Duda Nagle, de 40 anos, ex da apresentadora Sabrina Sato, está namorando a arquiteta Camila Klein, de 43. Camila postou uma foto com o ator no Instagram, no último domingo. "E aqui estamos, Duda Nagle", escreveu na legenda da imagem. Os amigos e familiares da profissional logo entregaram o relacionamento.

"Casal lindo", escreveu Rui Klein, pai da arquiteta. "Lindos", disse outra pessoa. Alguns amigos também deixaram emojis de coração.

Duda Nagle está solteiro desde que terminou seu relacionamento de sete anos com a apresentadora Sabrina Sato, em março. Os dois são pais da pequena Zoe, de 4 anos. A arquiteta Camila Klein nasceu em São Sebastião do Caí, no Rio Grande do Sul, e tem uma filha.