Thiago Nigro comenta razão de não usar roupas compradas por Maira Cardi

Rio - Thiago Nigro abriu a caixinha de perguntas do Instagram, nesta terça-feira (27) e comentou sobre o paradeiro das roupas que ganhou da noiva, Maira Cardi. O coach de finanças que ficou impossibilitado de usar as peças após a perda de peso.

"Foi em vão as roupas que a Maíra comprou para você?", perguntou um internauta. "Realmente. Já perdi algumas. Perdi 14 kg até agora e fui para a academia 80 vezes desde o começo do ano. Então, ganhei massa magra também", afirmou.

Em outro questionamento, Thiago Nigro aproveitou para explicar a grafia correta do nome da noiva. "Como a Mayara está? Tudo bem com vocês", questionou outro seguidor. "Vamos deixar algo alinhado por aqui: NÃO é Mayara. NÃO é Mayra. NÃO é Máira. É Maira, com 'i', ok?"