Alice Wegmann nega rumores de que será protagonista de 'Renascer'

Rio - Alice Wegmann se manifestou, nesta terça-feira (27), sobre os rumores de que será a protagonista do remake da novela "Renascer", trama exibida pela TV Globo na década de 1990. Na obra de Benedito Ruy Barbosa, a atriz de 27 anos interpretaria a mocinha Mariana. A informação foi negada por meio de uma postagem no Twitter.

"Alice Wegmann será a protagonista do remake de 'Renascer', de acordo com a jornalista Carla Bittencourt. A Globo acredita que a atriz já tem experiência suficiente para encarar a complexidade de Mariana, papel originalmente vivido por Adriana Esteves", anunciou uma página no microblog.

Em seguida, Alice Wegmann compartilhou a publicação e ironizou a notícia. "Gente eu não estou sabendo disso não [risos]. Não fui consultada e filmo Rensga Hits até fevereiro do ano que vem! Cada hora me colocam num trabalho diferente que nem eu sei. Peraí, vamo com calma", respondeu a atriz.