Duda Nagle comenta boatos de namoro com arquiteta

Duda Nagle, de 40 anos, se manifestou, através de sua assessoria de imprensa, sobre os rumores de que estaria namorando a arquiteta Camila Klein. O ator destaca que está solteiro e explica que o clique publicado pela loira no Instagram foi feito durante um evento em São Paulo no último sábado.

"Não procede. Ele esteve em um evento São Paulo no último sábado, a menina pediu para tirar foto com ele, ele simpático e gentil tirou. Eles trocaram algumas palavras, ela comentou que era arquiteta, ela achou legal e começaram a se seguir. Nunca mais se falaram, não se viram e não trocaram telefone", disse assessora do artista, em entrevista ao "Gshow".

No último domingo, Camila postou uma foto ao lado de Duda em sua rede social e escreveu na legenda. "E aqui estamos, Duda Nagle". Os amigos e familiares da profissional deram a entender que os dois estavam vivendo um affair. "Casal lindo", escreveu Rui Klein, pai da arquiteta. "Lindos", disse outra pessoa.

Duda está solteiro desde que terminou seu relacionamento de sete anos com a apresentadora Sabrina Sato, em março. Os dois são pais da pequena Zoe, de 4 anos. A arquiteta Camila Klein nasceu em São Sebastião do Caí, no Rio Grande do Sul, e tem uma filha.