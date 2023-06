MC Mirella e Dynho Alves investem em decoração luxuosa para chá revelação

Rio - MC Mirella e Dynho Alves estão contando os segundos para descobrir o sexo do primeiro bebê do casal. Nesta terça (27), os papais de primeira viagem se reuniram com convidados em São Paulo e não economizaram no luxo para celebrar o chá revelação do filho ainda não nascido.

A festa foi toda decorada em clima circense, com direito a animadores vestidos de palhaço, uma tenda de circo na mesa dos doces e bichinhos de pelúcia caracterizados de acordo com o tema. O casal de famosos escolheu o branco e o dourado como cores principais do evento para manter a neutralidade até o momento da revelação.

Em um post no Instagram, Mirella posou ao lado de Dynho para exibir a decoração do chá e anunciou que vai transmitir o momento mais esperado ao vivo em suas redes. "Chegamos no nosso CHÁ REVELAÇÃO, que vai revelar se é menina ou menino às 18H. Procurem no meu canal do YouTube: Mirella Fernandez! Estará lá!", escreveu a cantora na legenda.

Fãs dos artistas aproveitaram para deixar seus palpites sobre o sexo do bebê e elogiar a família nos comentários: "Ela tem cara de mãe de menino e ele tem cara de pai de menina", brincou um seguidor. "Como você está belíssima Mi, eu acho que é menino", afirmou outra. "Vem um menina com certeza", opinou um terceiro. "Está tudo muito lindo e impecável", admirou mais uma.