Web se impressiona com talento de mãe da Ana Castela: 'Arrasa demais'

Rio - Michele Castela chocou internautas com sua voz belíssima ao aparecer em suas redes cantando a música 'Erro Gostoso', de Simone Mendes. A mãe da cantora Ana Castela foi muito elogiada pelos fãs da boiadeira neste domingo (25).

No vídeo da famosa que viralizou, Michele entrega tudo em um cover da antiga dupla de Simaria e surpreende com seu alcance vocal. Seguidores não conseguiram deixar de notar que Ana provavelmente herdou seu talento musical da mãe: "Michelle canta muito desde que era jovem... Este sucesso da filha vem de berço", admirou uma pessoa.

A repercussão do assunto fez uma série de perfis compartilharem a notícia e usuários das redes aproveitaram para elogiar o talento e a beleza das duas cantoras. "Linda! Tenho um vídeo antigo dela com a Ana cantando juntas anos atrás, ela arrasa demais!", comentou uma internauta. "Que mãe é essa Brasil?? Maravilinda", admirou outra. "Talento e beleza herdados com sucesso", afirmou uma terceira.