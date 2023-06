Zé Felipe elogia João Guilherme, mas faz graça do visual do irmão

Rio - O cantor Zé Felipe arrancou risadas de seguidores com comentários cômicos sobre as roupas do irmão, João Guilherme. Nesta terça (27), o marido de Virgínia Fonseca aproveitou a repercussão do assunto para elogiar a beleza do ator e fazer graça dos cliques do caçula que viraram notícia.

Zé Felipe usou os stories para dar sua opinião sobre um look polêmico que o irmão usou para assistir um desfile da semana de moda de Paris . Nas fotos, João Guilherme posa de cropped, usando bolsa e se abandonado com um leque, e o cantor brincou: "A secadora encolheu a roupa do João, né? Ficou beirando o umbigo. Mas o João é bonito em qualquer coisa gente, não tem jeito", afirmou.

Internautas se divertiram com a gracinha e admiraram a relação dos dois filhos do cantor Leonardo. "Isso sim é irmão", comentou uma fã. "Eu amo o Zé, ele é muito sincero", contou outra. "Ele tem as mesmas sacadas que o Leonardo. Muito bom!!", elogiou uma terceira. "Com irmão desse pra que fã clube?", disse mais um.