Melody celebra hit e manda indireta para Anitta, mas música é retirada do Spotify

Rio - Apenas algumas horas depois de Melody comemorar que 'Love Love' ultrapassou a nova música de Anitta no Spotify, a colaboração da cantora com Naldo Benny foi retirada da plataforma. Nesta terça (27), internautas debocharam da atitude da funkeira de 16 anos e culparam o 'karma' pela situação.

O hit inspirado na música 'Kiss Kiss' de Chris Brown chegou a ficar na posição 29 do top 50 mundial antes de ficar indisponível no aplicativo, um lugar acima da música 'Funk Rave' da cantora Anitta, que estava em 30º. Mais cedo, Melody tinha postado uma indireta para a veterana, circulando a colocação das duas faixas no ranking e escrevendo: "Quando você sente que venceu".

Fãs da cantora de 'Envolver' não se conformaram com a afronta e detonaram a MC nas redes. "A MC Melody foi debochar da Anitta porque a música dela tava na frente e simplesmente tiraram a música do Spotify. O karma nunca falha", afirmou uma pessoa. "EITA QUE O KARMA FOI INSTANTÂNEO COM A MELODY", comentou outra. "Não duvido nada que a Melody apagou a música pra colocar a culpa na Anitta", opinou uma terceira. "Eu passo mal que a Melody é tipo o Scooby Loo da Anitta", brincou mais uma.