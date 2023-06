Compadre Washington continua internado em Salvador após crise hipertensiva

Rio - O cantor Compadre Washington, de 61 anos, segue internado no Hospital Mater Dei, em Salvador, na Bahia, após uma crise hipertensiva. Em uma publicação no Instagram, a equipe do É o Tchan atualizou o estado de saúde do artista, que está lúcido, estável e com a pressão arterial estabilizada. No entanto, ainda não há previsão de alta.

"O Hospital Mater Dei acabou de emitir o boletim médico atualizado sobre o estado de saúde do cantor Compadre Washington, da banda É o Tchan, que deu entrada na UTI no início da manhã de hoje, com crise hipertensiva. O artista encontra-se clinicamente estável, com a pressão arterial estabilizada, lúcido e segue de repouso sem previsão de alta hospitalar, no momento.", diz a nota publicada pelo grupo É o Tchan.

O grupo também postou o boletim médico do hospital. "Informo que o Sr. Washington Luiz Silva Santos, de 61 anos, foi admitido na UTI do Hospital Mater Dei, nessa data às 7h, com diagnóstico de Crise Hipertensiva. O mesmo encontra-se acordado, em repouso, estável clinicamente, com pressão arterial controlada por meio de medicações e sem previsão de alta hospitalar no momento".

Entenda

Compadre Washington passou mal em cima do trio elétrico durante um show do É O Tchan, na cidade de São Sebastião do Passé, na Bahia, na última segunda-feira. O cantor sentiu dores na região abdominal e foi levado ao hospital Hospital Municipal Albino Leitão. Beto Jamaica encerrou a apresentação sozinho. Nesta terça-feira, Compadre foi transferido para o Hospital Mater Dei, em Salvador, onde está internado.

"Ao puxar o trio no Arrastão dos Ambulantes, na cidade de São Sebastião do Passé, o cantor Compadre Washington, sentiu um desconforto na região abdominal e, imediatamente, foi levado para o hospital Municipal Albino Leitão, onde teve um excelente atendimento pela equipe médica. O artista foi transferido para o Hospital Mater Dei, em Salvador; e passará por uma bateria de exames, para verificar seu atual quadro", informou o comunicado publicado no Instagram do cantor e do grupo na ocasião. "O estado de saúde do artista é considerado estável", completou.