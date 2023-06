Karoline Lima afirma que reduzirá o tamanho dos seios: 'Estou muito ansiosa'

Rio - Karoline Lima, de 27 anos, usou as redes sociais, nesta terça-feira, para interagir com os seguidores e contou que fará a mamoplastia redutora, uma cirurgia voltada para diminuir o tamanho dos seios. No Instagram, a influenciadora e ex-namorada de Éder Militão ainda falou sobre como consegue manter sua silhueta e alegou que, apesar das plásticas, o segredo está em sua alimentação e genética.

"Estou muito ansiosa para fazer minha cirurgia de diminuição das 'tetas', da 'generosidade'. Por mim, eu ficaria só uma tábua. Acho lindo, 'mara', mas aí, não seria eu. Então, vou diminuir, mas não a ponto de ficar sem o 'babado'", explicou ela através dos stories. "O problema é que estou viajando muito a trabalho e para resolver documentação. Para fazer, tenho que ficar 40 dias de repouso absoluto. Vou tentar me organizar para fazer em agosto", acrescentou a loira.

Na sequência, a influenciadora detalhou as mudanças enfrentadas por seus seios no decorrer dos anos. "Sim, eu tenho silicone. Muita gente acha que não, porque a aparência de hoje é mais natural, mas é porque amamentei. Teve uma época, na escola, que eu era peituda, mas sofri muito por amor e cheguei a emagrecer 10kg em um mês. Fiquei pesando 45kg. Peito é gordura, e murchou. Depois, coloquei silicone, curti meu peito, e depois de alguns anos eu engravidei, e meu peito cresceu mais do que tudo", disse a modelo, que é mãe de uma menina de 11 meses, fruto de seu antigo relacionamento com Éder Militão.

Durante o bate-papo com os internautas, Karline ainda revelou como mantém o corpo magro. "Fiz lipo há uns quatro, cinco anos. Mas existe esse lance de genética e de alimentação. Eu não como muita besteira, muito doce. Não porque faço dieta, mas porque não gosto", afirmou.