Após sair em defesa de Neymar, Pedro Scooby rebate críticas: 'Galera gosta de criar polêmica'

Pedro Scooby, de 34 anos, esclareceu uma declaração que deu em entrevista ao podcast "Inteligência Ltda", através do Instagram Stories, nesta terça-feira. Após dizer que Neymar, de 31, sofre "condenações" injustas, o ex-BBB afirma não se referir ao momento atual do craque, que assumiu ter traído a namorada grávida, Bruna Biancardi, na véspera do Dia dos Namorados.

"Uma entrevista que dei há um tempo atrás que, por acaso, só saiu ontem (segunda-feira)... Pegaram um trecho dessa entrevista, gigante, que comento sobre o Neymar. Mas sobre outras coisas que aconteceram com ele. Pegaram esse trecho e colocaram como se eu tivesse falando sobre a situação dele agora. Como a galera gosta de criar polêmica, estão criando isso, mas é uma mentira, porque em específico, eu falo de um outro momento dele, outras coisas que aconteceram", explica o surfista.

Vale lembrar que Pedro Scooby foi um dos vários famosos que apoiaram Neymar após ele ter traído a namorada grávida. "Viva o amor", escreveu o ex-marido de Luana Piovani. "É isso filho…a vida continua sempre nos ensinando. Parabéns", escreveu Neymar pai. "Deus abençoe, irmão", comentou o influenciador Luva de Pedreiro. "Isso aí… O amor vencerá sempre", comentou o ex-BBB Diogo Pretto. "Fiquem bem", disse o ator Rafael Zulu.

Entenda

No podcast "Inteligência Ltda", Scooby exaltou o jogador e disse que ele é uma pessoa humilde. "Eu estou pra ver a pessoa que teria a humildade dele tendo o que ele tem. Independentemente do que ele tem. O cara é um exemplo de humildade. Se você conviver com ele, você fica até assim: 'Cara, eu acho que ele não tem noção do que ele é’. As pessoas endeusam atleta como se não pudesse errar. Atleta não pode beber, não pode fumar, não pode transar, ir para noitada...".

Ele também disse que Neymar é mais valorizado fora do país. "Às vezes, eu vejo que, num geral, as pessoas valorizam mais ele fora [do Brasil] do que aqui, que é nosso país. O cara que representa a gente. As pessoas têm o maior prazer em julgar o cara, falar coisa do cara. Às vezes, inventam mentira, aí quando ele prova que aquilo era uma mentira, sai lá no rodapé", disse.

"Acho isso a maior tristeza. É valorizar nossos ídolos. Defeito todos os atletas têm. Você não vê o Tiger Woods? Passou por altos problemas... É isso, vida de atleta é uma vida difícil. Imagina na cabeça do Neymar, o tanto de dinheiro que ele tem, quantas vezes já deve ter pensado: 'Será que eu não abandono? As pessoas ficam ali metendo pau em mim. Eu não preciso mais disso'. Mas o cara está fazendo ali por amor, por uma nação", completou.

Alguns internautas rebateram a declaração de Pedro. "O cara traiu a mulher grávida e ele é injustiçado. Ele traiu e a culpa é dos outros e não dele", opinou um usuário do Twitter. "Atleta pode beber, fumar e fazer o que quiser, só não pode ir pra noitada quando você tem um relacionamento sério e a mulher que você namora está grávida e você agir como se isso fosse um nada", comentou outro. "