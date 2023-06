Ana Paula Siebert opina sobre traição de Neymar e enteada pergunta: 'Você perdoaria?'

Rio - Ana Paula Siebert, de 35 anos, se reuniu com a enteada, fruto do antigo relacionamento de seu marido, Roberto Justus, com Ticiane Pinheiro, para interagir com os seguidores do Instagram. Através dos stories, realizados na noite de terça-feira, a loira decidiu opinar sobre a infidelidade de Neymar Jr., que admitiu ter traído a namorada, Bruna Biancardi, grávida da primeira filha do casal.

"Acho que as pessoas dão ibope demais para esse assunto. Acho que deveriam respeitar mais a esposa dele, que está grávida. Não estou aqui para dizer se ele está certo ou errado. É uma decisão deles ficarem juntos ou não", ponderou a modelo, que logo em seguida foi surpreendida por uma pergunta da adolescente. "Você perdoaria?", quis saber a filha de Justus.

"Não sei. A princípio, não, mas não sei a situação em que a pessoa está. É muito fácil a gente ficar apontando o dedo e julgando sem estar vivendo a situação. Acho que tem tanta coisa melhor pra falar do que ficar dando ibope para uma coisa tão boba, que é uma intimidade deles, que não deveria nem ter sido exposta", concluiu Ana Paula.