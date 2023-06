Anitta comenta ataques recebidos após lançamento de 'Funk Rave': 'Meu nome dá engajamento'

Rio - Anitta, de 30 anos de idade, usou as redes sociais, nesta terça-feira, para comentar os ataques que tem recebido na web após o lançamento de sua nova música, "Funk Rave". Em seu segundo Instagram, feito para interagir com os fãs exclusivamente em português, a cantora afirmou que acredita ser tão criticada por questões de marketing, já que seu nome é capaz de dar "engajamento" aos haters.

"Toda vez que a gente bomba com alguma coisa, faz alguma coisa muito legal ou fica em evidência é automático as pessoas fazerem isso. A gente sabe que meu nome dá muito engajamento. A gente sabe que usar o meu nome na internet hoje em dia [dá engajamento]... Não estou dando 'shade' [gíria para 'mandar indireta' ou 'ser venenoso', em inglês] em ninguém, é porque os fãs estavam reclamando que algumas marcas estavam usando meu nome para engajar ", explicou a cantora ao ler alguns comentários em sua live.

Na sequência, Anitta aproveitou para reprovar a atitude daqueles que comparam sua carreira com a de outros artistas brasileiros. "Não tem como a gente querer que os meus resultados no Brasil, sejam comparados a outros artistas do Brasil que estão com a carreira focada no Brasil. Que tem divulgação focada no Brasil, que dedicam 100% do seu tempo focado em território brasileiro", disse ela.



"É óbvio que essas pessoas vão ter um resultado maior e mais rápido, porque hoje em dia minha carreira está focada em outro lugar, em outra sonoridade, em outro idioma. Tem tudo isso, e está tudo ótimo. As pessoas têm que parar de ficar catando pelo em ovo. Está tudo perfeito, minha vida está maravilhosa”, finalizou a cantora.