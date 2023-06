Camila Queiroz completa 30 anos e recebe declaração de Klebber Toledo: 'Amor da minha vida'

Rio - Camila Queiroz completou 30 anos, nesta terça-feira, e recebeu uma declaração de amor do marido, Klebber Toledo, de 37. No Instagram, o ator compartilhou uma série de fotos em que aparece ao lado da amada, com quem é casado desde 2018, e não poupou elogios ao falar sobre o relacionamento dos dois.

"O amor da minha vida está fazendo aniversário", iniciou o loiro, através dos stories. "Sou muito feliz ao seu lado... Espero te fazer feliz para sempre e quero vibrar com você realizando todos os seus sonhos!", completou ele na legenda das imagens, acrescentando um emoji de coração vermelho.

Klebber e Camila se apaixonaram durante as gravações da novela "Êta Mundo Bom!", da TV Globo, onde interpretavam os personagens Romeu e Mafalda. Atualmente, os dois, que estão juntos desde 2016, comandam o reality show "Casamento às Cegas: Brasil", produzido pela Netflix.