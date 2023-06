'É claro que já fiquei com homens', diz Igor Rickli

Rio - O ator Igor Rickli, de 39 anos, postou no Instagram, nesta quarta-feira, data em que é comemorado o Dia do Orgulho LGBTQIA+, um vídeo em que fala sobre sexualidade. Nas imagens, o artista, que assumiu recentemente ser bissexual, afirma que já ficou com homens. "Quanto mais luz trazemos pra sexualidade, mais dissipamos a ignorância. Pelo direito de todo mundo de ser livre pra amar, pra se relacionar, pra experienciar, pra viver e ser em paz. Hoje e sempre!", escreveu na legenda do vídeo.

Igor Rickli é casado com a cantora Aline Wirley há oito anos. Eles mantêm um relacionamento aberto. O ator começou o vídeo contando os motivos que o levaram a assumir sua sexualidade. "Porque a gente sabe exatamente o tamanho do buraco que é falar de sexualidade num mundo machista. Isso, para mim, é um lugar de incômodo. E eu percebi que esse incômodo não podia ser meu. Isso é um problema da pessoa, da sociedade, que a gente precisa começar a falar e organizar isso, para que todo mundo possa ter a sua dignidade, ser feliz e possa viver suas vidas em paz. Então, eu comecei a dar esse mergulho para experienciar o que seria ser o Igor honesto", iniciou.

Ao ser questionado se já ficou com homens, ele respondeu afirmativamente. "É claro que eu já fiquei com homens. Ser um homem bissexual gera muitos questionamentos na cabeça das pessoas. Não é exatamente uma coisa convencional, mas acho que nos dias de hoje está todo mundo abrindo mais a sua cabeça para entender isso. Sinceramente, eu acho que a humanidade não está pronta para essa conversa ainda, mas a bissexualidade está em todo mundo. É como trabalha isso dentro de você, como você permite que isso aconteça dentro de você. É um tabu falar sobre esse assunto", afirmou.

O ator disse que ter aberto a sua sexualidade para o público influenciou a sua carreira e também a sua vida financeira. Mas, apesar de tudo, ele disse que o maior impacto foi emocional. "Mas acho que o maior ganho foi o estado de libertação. O que adianta estar trabalhando, ganhando dinheiro e se sentindo prisioneiro e desonesto? O meu comprometimento comigo mesmo foi: Igor, caminha, vai, seja você, doa a quem doer, não importa se vão gostar, seja você. Estou sendo honesto e verdadeiro comigo mesmo", disse.