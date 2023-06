Maíra Cardi fala sobre ausência na web: 'Pessoas nos ofendem a troco de nada'

Rio - Maíra Cardi, de 39 anos, usou as redes sociais, nesta terça-feira, para explicar sua ausência da web. No Instagram, a influenciadora que ficou um mês fora da plataforma, contou que o comportamento dos internautas serviu de incentivo para que ela mantivesse distância da rede.

"Me afastei daqui há mais de um mês, mas antes disso eu já andava ausente. A verdade é que eu não estou aqui por que eu preciso (há muito tempo eu não preciso mais estar aqui), mas estou porque quero, porque é prazeroso demais tirar sorrisos, transformar o dia de alguém, fazer rir, fazer virar chaves, dividir o que aprendi, dar o que tenho de melhor", iniciou na legenda de registros em que aparece vestindo um cropped e uma saia longa azul.

Na sequência, a ex-mulher de Arthur Aguiar alegou que, na internet, grande parte das pessoas não torcem pela felicidade alheia. "Quando a gente está na merd* todos têm empatia e desejam tudo que existe de melhor para nós, mas, quando finalmente conseguimos ter ou viver tudo que existe de melhor, nem todos sabem vibrar", afirmou ela. "A internet está sangrando, as pessoas xingam, se machucam, se ofendem, nos ofendem a troco de nada. Gente feliz faz gente feliz, gente infeliz por sua vez derrama o que tem dentro!", acrescentou.

No texto, Maíra ainda revelou que está experimentando um momento de muita felicidade. "Por isso resolvi viver ele apenas com quem partilha disso! Tem um outro lado de mim que sabe que existem muitas pessoas que torceram tanto pela minha felicidade e que sentem a falta dos meus conteúdos por aqui, e devo tanto a essas pessoas, que todos os dias eu me sinto em débito e também tenho uma angústia no peito me lembrando: 'Honre quem te deu tudo isso e volte'", ponderou.

Por fim, a influencer disse que pretende voltar a ser mais ativa nas redes sociais, mas não sabe de que forma. "Sem pressão, sem tenho que, sem achismo demais. Só quero trasbordar amor, porque no fim todos merecemos!", concluiu.