Ingrid Guimarães dá presente inusitado para Grazi Massafera

Grazi Massafera completa 41 anos, nesta quarta-feira, e ganhou um presente inusitado de Ingrid Guimarães: um vibrador. As duas, que treinam juntas, falaram sobre o item em um vídeo publicado pela humorista no Instagram Stories. A atriz garantiu que fará bom uso do brinquedinho sexual.

"Hoje é aniversário da nossa musa. A pessoa que a gente quer colocar a foto na geladeira para se inspirar. Vamos desejar um feliz aniversário para a nossa canceriana. Você gostou do presente que te dei? Quer falar sobre isso?", perguntou Ingrid.

Grazi disse que curtiu o presente. "Amei, é uma das coisas que eu mais ando usando nos últimos dez anos. Será que a gente mostra? É utilidade pública feminina", comentou. Ingrid concordou. A loira, então, mostrou que ganhou um vibrador da amiga. "Maravilhoso. Vou usar demais", disse a aniversariante do dia. "Zerei a vida com esse presente", opinou a humorista.

Para celebrar o novo ciclo, Grazi ainda ganhou um bolo de aniversário e cantou parabéns ao lado de Angélica, Ingrid e seu personal trainer, Chico Salgado.

FAMOSOS: Ingrid Guimarães dá vibrador de presente para Grazi Massafera e atriz agradece: “Vou usar muito”. pic.twitter.com/4cA7FFO1mm — CHOQUEI (@choquei) June 28, 2023