Nicole Bahls chega com look deslumbrante para embarque no Aeroporto Santos Dumont

Rio - Nicole Bahls chamou a atenção nesta quarta-feira (28) ao embarcar no Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio, onde foi clicada em um look deslumbrante, enquanto esteve no local.

Vestindo uma saia de couro com amarração, além de uma camisa social, a modelo foi elogiada pela simpatia com os fotógrafos de plantão. Além de acenar para os paparazzis, a ex-panicat também sorriu para alguns registros.

Esbanjando elegância, Nicole também apostou em uma sandália de salto alto na cor preta, além de uma bolsa da grife Louis Vuitton, que foi um dos principais destaques do figurino.